زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.9 درجات ضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية .

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال، الذي وقع على بعد 357 كيلومترا شمال غربي مدينة إدمونتون، كان على عمق 10 كيلومترات. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية بعد.