هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب محافظة السويس المصرية

سجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل، رصد هزة أرضية على بعد 27 كيلو متر شمال السويس وذلك صباح اليوم الجمعة.وبحسب بيان الشبكة فإن الهزة الأرضية حدثت في الساعة 12:25 صباحًا، وبلغت قوتها على مقياس ريختر 4.1 درجة، بعمق 10 كيلو مترات، وأنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.وأكد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وقوع زلزال أقل من متوسط، على مسافة 30 كيلومتر شمال السويس، وجنوب البحيرات المرة على عمق 10 كيلومترات، وجرى الإحساس به في العاصمة بسبب قرب مدينة السويس من القاهرة، مشددًا على أنه غير مؤثر على البنية التحتية على الإطلاق.