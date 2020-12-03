الإعصار بوريفي يضرب سريلانكا

ضرب الإعصار "بوريفي" سريلانكا، الخميس، دون إحداث ضرر كبير، على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية بمناطق من البلاد ودخل الإعصار مساء الأربعاء من الجزء الشمالي الشرقي من البلاد ومر بالساحل الشمالي الغربي باتجاه جنوب الهند، حسب هيئة الأرصاد الجوية ووصل منسوب مياه الأمطار إلى نحو 200 ملليمتر في بعض المناطق وتلى ذلك هبوب رياح عاتية ولم يتم تسجيل أضرار خطيرة في المناطق التي مر بها الإعصار.