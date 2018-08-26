هزة أرضية تضرب عدة محافظات عراقية من دون إصابات أو أضرار

ضربت هزة أرضية فجر اليوم، العاصمة العراقية بغداد وعدة محافظات أخرى، حسبما أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، دون الإشارة إلى درجة الهزة حسب مقياس ريختر.
وبينت الهيئة في تقرير لها اليوم، بأن هذه الهزة التي كان مركزها محافظة كرمنشاه الإيرانية الحدودية, لم تؤد إلى وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية في المحافظات العراقية التي شعر مواطنوها بها, داعية المواطنين إلى الالتزام بأخذ الحيطة والحذر عند وقوع مثل تلك الهزات.
GMT 06:44 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسحالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الأحد
GMT 22:47 2018 السبت ,25 آب / أغسطسهزة أرضية بقوة 6.1 تضرب المناطق الإيرانية القريبة من الحدود العراقية
GMT 22:46 2018 السبت ,25 آب / أغسطسهزة أرضية تضرب العاصمة بغداد ومحافظات عدة
GMT 09:16 2018 السبت ,25 آب / أغسطسثوران بركان في بابوا غينيا الجديدة يتسب في فرار ألفي قروي
GMT 03:52 2018 السبت ,25 آب / أغسطسالإعصار "لين" يعبر هاواي ويتجه غربًا نحو المحيط الهادئ
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
أرسل تعليقك