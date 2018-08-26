هزة أرضية تضرب عدة محافظات عراقية من دون إصابات أو أضرار

ضربت هزة أرضية فجر اليوم، العاصمة العراقية بغداد وعدة محافظات أخرى، حسبما أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، دون الإشارة إلى درجة الهزة حسب مقياس ريختر.

وبينت الهيئة في تقرير لها اليوم، بأن هذه الهزة التي كان مركزها محافظة كرمنشاه الإيرانية الحدودية, لم تؤد إلى وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية في المحافظات العراقية التي شعر مواطنوها بها, داعية المواطنين إلى الالتزام بأخذ الحيطة والحذر عند وقوع مثل تلك الهزات.