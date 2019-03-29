رفع حالة التأهب في المكسيك بسبب البركان الثائر
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رفع حالة التأهب في المكسيك بسبب "البركان الثائر"

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بركان "بوبوكاتابيتيل"
مكسيكو سيتي- العرب اليوم

رفعت السلطات المكسيكية مستوى التأهب من ثوران بركان "بوبوكاتابيتيل" إلى أعلى درجة ما دون حالة الطوارئ.


وقالت وكالة الوقاية من الكوارث في البلاد الخميس، إنه تم إصدار تحذير أصفر من المستوى الثالث، وهو مستوى يقل عن مستوى الإنذار الأحمر الذي يؤدي إلى الاستعدادات للإخلاء.

يبدو أن البركان ينشر الصخور الساخنة والرماد والغاز مباشرة من القنوات الداخلية.

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رفع حالة التأهب في المكسيك بسبب البركان الثائر رفع حالة التأهب في المكسيك بسبب البركان الثائر



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رفع حالة التأهب في المكسيك بسبب البركان الثائر رفع حالة التأهب في المكسيك بسبب البركان الثائر



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