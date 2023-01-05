زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط بيرو

هز زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، إقليم (باسكو) وسط بيرو اليوم الخميس. وذكر المعهد الجيوفيزيائي في بيرو أن مركز الزلزال كان يبعد 36 كيلومترًا من مدينة (أوكسابامبا) الواقعة بالإقليم، وعلى عمق 107 كيلومترات.