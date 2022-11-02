زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمالي تشيلي

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمالي تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، بأن مركز الزلزال كان على بعد 13 كم من مدينة كالاما الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 109.0 كم، مشيرةً إلى أنه لم ترد تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن .