زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال شرقي الهند

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية أروناتشال براديش شمال شرقي الهند.

وأفاد بيان صادر عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، بأن مركز الزلزال حدد في غرب إقليم سيانغ بالولاية وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.