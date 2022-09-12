ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة سيشوان الصينية إلى 93

قالت السلطات الصينية إن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب منطقة لودينج والمناطق المجاورة بمقاطعة سيشوان بجنوب غربي الصين في الخامس من أيلول/سبتمبر الجاري ارتفع إلى 93 ، فيما لايزال 25 شخصا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين 12/9.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن مقر الإنقاذ قوله، وقعت 55 حالة وفاة في مدينة جانزي بإقليم التبت ذاتي الحكم، حيث تقع لودينج، بينما تم الإبلاغ عن 38 حالة وفاة في مدينة ياآن حتى الساعة 5 من مساء الاحد.