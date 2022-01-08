زلزال بقوة 66 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية
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زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية

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العرب اليوم - زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية

زلزال
بكين - العرب اليوم

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء الليلة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وحدد موقعه على بعد 140 كيلومترا شمال غربي مدينة /شينينغ/ ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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زلزال بقوة 66 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية زلزال بقوة 66 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية



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