زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء الليلة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وحدد موقعه على بعد 140 كيلومترا شمال غربي مدينة /شينينغ/ ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.