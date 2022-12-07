زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مناطق بجزيرتي لوزون وبيسايا في الفلبين

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الأربعاء، مناطق في جزيرتي "لوزون" و"بيسايا" من بينها العاصمة "مانيلا"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد -حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الزلزال ضرب قبالة سواحل جزيرة "تيناجا" في منطقة "فينزونز" بمقاطعة "كامارينس نورت"، مشيرا إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق كيلومتر واحد.