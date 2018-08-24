حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (الشرقية، الرياض، الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.