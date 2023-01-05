هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب تشيلي

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر منطقة تاراباكا شمال تشيلي. ونقلت وكالة تاس عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوله: “إن مركز الهزة وقع على بعد 159 كيلومتراً جنوب شرق مدينة أريكا شمال البلاد