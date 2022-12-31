 زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز مدينة أنتوفاجاستا في تشيلي اليوم السبت.وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 139 كيلومترا. وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق أن قوة الزلزال 5.6 درجة.