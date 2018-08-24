الإعصار سيمارون يعبر غرب اليابان

عبر الإعصار سيمارون غرب اليابان اليوم وتسبب بهطول أمطار غزيرة ليتجه إلى البحر نحو جزيرة هوكايدو الشمالية.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن التقديرات تشير إلى أن مركز الإعصار سيمارون كان على بعد نحو 210 كيلومترات شمال غربي مدينة واجيما في مقاطعة ايشيكاوا عند الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وأنه يتجه شمالًا.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن ثلاثة طلاب جامعيين جرفتهم على ما يعتقد الأمواج العالية من على شاطئ في شيزوكا، مفيدةً بصدور أوامر إخلاء لمقاطعات واكاياما وهيوجو وأوساكا.
وأشارت الهيئة إلى تعطل خدمات القطارات والرحلات الجوية، وانقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل غرب اليابان.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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