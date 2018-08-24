الإعصار سيمارون يعبر غرب اليابان

عبر الإعصار سيمارون غرب اليابان اليوم وتسبب بهطول أمطار غزيرة ليتجه إلى البحر نحو جزيرة هوكايدو الشمالية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن التقديرات تشير إلى أن مركز الإعصار سيمارون كان على بعد نحو 210 كيلومترات شمال غربي مدينة واجيما في مقاطعة ايشيكاوا عند الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وأنه يتجه شمالًا.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن ثلاثة طلاب جامعيين جرفتهم على ما يعتقد الأمواج العالية من على شاطئ في شيزوكا، مفيدةً بصدور أوامر إخلاء لمقاطعات واكاياما وهيوجو وأوساكا.

وأشارت الهيئة إلى تعطل خدمات القطارات والرحلات الجوية، وانقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل غرب اليابان.