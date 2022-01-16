زلزال في الخليج العربي بقوة 5 درجات على مقياس ريختر
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زلزال في الخليج العربي بقوة 5 درجات على مقياس ريختر

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العرب اليوم - زلزال في الخليج العربي بقوة 5 درجات على مقياس ريختر

زلزال في الخليج العربي
أبوظبي ـ العرب اليوم

أعلنت الإمارات عن رصد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج العربي دون أن تتأثر الدولة الخليجية بأي ارتداد لهذه الهزة وافاد المركز الوطني للأرصاد بانه "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالًا بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات" ولم يشر المركز إلى تأثر السكان بهذا الزلزال.

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زلزال في الخليج العربي بقوة 5 درجات على مقياس ريختر زلزال في الخليج العربي بقوة 5 درجات على مقياس ريختر



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