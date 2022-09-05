زلزال قوي يضرب مقاطعة سيتشوان قي جنوب غربي الصين

ضرب زلزال قوى بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لودينج بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الاثنين 5/9 في الساعة 1252 بالتوقيت المحلي الساعة (0452 بتوقيت جرينتش) .