إعصار إيان يتراجع إلى الفئة الثالثة

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن‭ ‬الإعصار إيان تراجع من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من الضعف خلال الأيام القليلة المقبلة. يقع إيان على بعد 150 كيلومترا بين جنوب وجنوب غربي أورلاندو بولاية فلوريدا مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة، وفقا لما أعلنه مركز الأرصاد الجوية في ميامي. وأضاف المركز أن قد يكون إيان قريبا من قوة الإعصار عندما يتحرك فوق الساحل الشرقي لفلوريدا في الساعات المقبلة، وعندما يقترب من سواحل شمال شرق فلوريدا وجورجيا وساوث كارولاينا يوم الجمعة .