 زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال الهند

أعلنت الهند أن زلزالا بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم السبت، ولاية "هيمشال برادش" شمالي البلاد.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن الهزات الأرضية وقعت بمنطقة "تشامبا" على عمق خمسة كيلو مترات، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع أية خسائر مادية أو بشرية.