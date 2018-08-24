تراجعت حدة الإعصار "لين" الذي اجتاح ولاية هاواي الأمريكية اليوم إلى عاصفة من الفئة الثالثة.

وتوقع مركز رصد الأعاصير في وسط المحيط الهادي بأن تصل سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة إلى 201 كيلومتر في الساعة وتمر إلى الجنوب من الجزيرة الكبرى في هاواي ومن المتوقع أن تلامس الولاية المؤلفة من عدة جزر في المحيط الهادي لدى تحركها جنوبي الأرخبيل.