تراجعت حدة الإعصار "لين" الذي اجتاح ولاية هاواي الأمريكية اليوم إلى عاصفة من الفئة الثالثة.
وتوقع مركز رصد الأعاصير في وسط المحيط الهادي بأن تصل سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة إلى 201 كيلومتر في الساعة وتمر إلى الجنوب من الجزيرة الكبرى في هاواي ومن المتوقع أن تلامس الولاية المؤلفة من عدة جزر في المحيط الهادي لدى تحركها جنوبي الأرخبيل.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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