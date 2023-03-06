زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب جزر نيكوبار جنوب شرقي الهند

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جزر نيكوبار جنوب شرقي الهند، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ووقع مركز الزلزال بحسب بيان صادر عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، على بعد 270 من منطقة كامبل باي، وعلى عمق 10 كيلومترات.