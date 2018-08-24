ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 555 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الزلازل القوية التي ضربت جزيرة لومبوك الإندونيسية الشهر الحالي، إلى 555 قتيلا، حسبما ذكرت اليوم هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية.
وقال المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوجروهو، إن ما يقرب من 400 ألف شخص ما زالوا في ملاجئ مؤقتة بعد تضرر نحو 77 ألف منزل جراء تلك الزلازل.
وضرب زلزال قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر الجزيرة في الخامس من شهر أغسطس، بعد أسبوع من زلزال آخر تسبب في 20 حالة وفاة في لومبوك، وبعد ذلك بأسبوعين ، تلا ذلك زلازل قوية ، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الأشخاص وإلحاق الضرر بمنازل كثيرة
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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