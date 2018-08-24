ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 555 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الزلازل القوية التي ضربت جزيرة لومبوك الإندونيسية الشهر الحالي، إلى 555 قتيلا، حسبما ذكرت اليوم هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوجروهو، إن ما يقرب من 400 ألف شخص ما زالوا في ملاجئ مؤقتة بعد تضرر نحو 77 ألف منزل جراء تلك الزلازل.

وضرب زلزال قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر الجزيرة في الخامس من شهر أغسطس، بعد أسبوع من زلزال آخر تسبب في 20 حالة وفاة في لومبوك، وبعد ذلك بأسبوعين ، تلا ذلك زلازل قوية ، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الأشخاص وإلحاق الضرر بمنازل كثيرة