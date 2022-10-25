لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء إعصار "سيترانج" بالساحل الغربي لبنجلاديش؛ مما تسبب في تدمير العديد من المنازل واقتلاع الأشجار وتعطيل الطرق وخطوط الكهرباء والاتصالات.