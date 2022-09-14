اكتسب الإعصار "مويفا" اليوم الأربعاء، قوة كبيرة فى بحر الصين الشرقى، مما أجبر السلطات الصينية على إلغاء مئات الرحلات الجوية من "شانغهاى" وهدد الميناء المزدحم المشترك بين مدينتى "نينجبو" و"تشوشان".