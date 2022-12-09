زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم ، إندونيسيا، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. وبحسب المركز الأوروبى المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، وقع الزلزال على بعد 59 كم جنوب مدينة سوكابومي بأقليم جاوة الغربية جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية.