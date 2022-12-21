ارتفاع منكوبي الفيضانات في ماليزيا إلى أكثر من 70 ألف شخص

ارتفع عدد منكوبي الفيضانات التي اجتاحت خمس ولايات ماليزية إلى 71208 أشخاص، مع تزايد عددهم في ولايتي كلانتان وترنجانو. وذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الأربعاء أنه تم نقل منكوبي الفيضانات إلى أماكن آمنة