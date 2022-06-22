زلزال قوي يضرب أفغانستان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر سجل في أفغانستان يوم الثلاثاء، وأنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات.

وأشارت الهيئة، إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا وعمق 51 كيلومترا جنوب غربي مدينة خوست، التي يقطنها أكثر من 96 ألف شخص.

وأكدت أنه لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو دمار.