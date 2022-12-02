أمطار غزيرة تتسبب في مقتل شخصين وتشريد الآلاف في البرازيل
آخر تحديث GMT10:16:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

أمطار غزيرة تتسبب في مقتل شخصين وتشريد الآلاف في البرازيل

العرب اليوم -

العرب اليوم - أمطار غزيرة تتسبب في مقتل شخصين وتشريد الآلاف في البرازيل

عاجل
برازليا - العرب اليوم

 أعلنت سلطات البرازيل أن شخصين لقيا حتفهما فيما تشرد أكثر من 4 آلاف آخرين بسبب أمطار غزيرة يتواصل هطولها منذ أيام في مناطق عدة بالبلاد وتسببت الأمطار في ولاية سانتا كاتارينا بجنوب البلاد، بفيضانات أودت بحياة شخصين، أحدهما تعرض للصعق بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي، بحسب الدفاع المدني المحلي في حين لا يزال رجل إطفاء مفقودا.

بيئة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أمطار غزيرة تتسبب في مقتل شخصين وتشريد الآلاف في البرازيل أمطار غزيرة تتسبب في مقتل شخصين وتشريد الآلاف في البرازيل



أخبار ذات صلة

GMT 09:58 2022 الجمعة ,02 كانون الأول / ديسمبر

 زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية
العرب اليوم -  زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

GMT 05:49 2022 الجمعة ,02 كانون الأول / ديسمبر

 العثور على جثة المفقود الثاني في سيول محافظة بحرة السعودية
العرب اليوم -  العثور على جثة المفقود الثاني في سيول محافظة بحرة السعودية

GMT 21:25 2022 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوبي إيران
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوبي إيران

GMT 18:44 2022 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جزيرة إسكيا الإيطالية إلى 11 شخصاً
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جزيرة إسكيا الإيطالية إلى 11 شخصاً

GMT 10:14 2022 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب الفلبين
العرب اليوم - زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب الفلبين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

سيرين عبد النور تتألق في فساتين مميزة وجذّابة

القاهرة ـ العرب اليوم

تألقت النجمة سيرين عبد النور بموديلات فساتين سهرة مميزة وجذابة؛ فهي من مُحبات فساتين السهرة بمختلف ألوانها وتتمتع بأسلوب أنثوي ولها طابع خاص وجريء في ذات الوقت، وفي جولة على حساب إنستغرام الخاص بسيرين عبد النور رصدنا للعروس أجمل موديلات فساتين يمكن أن تتألق بها في سهرة خطوبتها . أعجبنا من وحي سيرين عبد النور هذا الفستان الطويل الفخم والجذاب حيث صمم بقصّة طويلة من قماش الشيفون، وجاء بتصميم الكاب المرفوع باللون الوردي المزين بالخرز الوردي اللامع والأستراس الفضي اللامع، وصمم الخصر بشكل ضيق وتنورة طويلة منسدلة بقصّة ضيقة، وتنورة إضافية طويلة ومنفوشة من الشيفون المزين بالأستراس اللامع، وصممت التنورة بفتحة جانبية كبيرة تكشف أحد الساقين مما منحت تصميم الفستان شكلاً أكثر جرأة وأنثوية وانتعلت صندلاً بكعب رفيع طويل شفاف اللون. ت...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:45 2022 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

سلمى أبوضيف الوجه الإعلاني لـ"Valentino" في الشرق الأوسط
العرب اليوم - سلمى أبوضيف الوجه الإعلاني لـ"Valentino" في الشرق الأوسط

GMT 12:48 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023
العرب اليوم - "ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023

GMT 06:26 2022 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة
العرب اليوم - نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة

GMT 09:01 2022 الجمعة ,02 كانون الأول / ديسمبر

إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة وثائق ترامب
العرب اليوم - إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة وثائق ترامب

GMT 11:15 2022 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال
العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 13:50 2014 الأربعاء ,19 شباط / فبراير

ارتفاع الدين العام للأردن 15.2%
العرب اليوم - ارتفاع الدين العام للأردن 15.2%

GMT 09:52 2018 الجمعة ,21 كانون الأول / ديسمبر

علماء صينيون يطورون جهازًا للبحث عن النفس و الروح البشرية
العرب اليوم - علماء صينيون يطورون جهازًا للبحث عن النفس و الروح البشرية

GMT 18:11 2022 الإثنين ,17 تشرين الأول / أكتوبر

صدام محتمل بين الأهلي والزمالك في التصنيف النهائي لفرق مجموعات أبطال إفريقيا
العرب اليوم - صدام محتمل بين الأهلي والزمالك في التصنيف النهائي لفرق مجموعات أبطال إفريقيا

GMT 03:12 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 03:10 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء
العرب اليوم - اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء

GMT 08:28 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

عشر نصائح لشعر صحي
العرب اليوم - عشر نصائح لشعر صحي

GMT 04:22 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

إيفانكا ترامب تدعو وسائل الإعلام لإعطاء ابنة أوباما مزيدًا من الخصوصية
العرب اليوم - إيفانكا ترامب تدعو وسائل الإعلام لإعطاء ابنة أوباما مزيدًا من الخصوصية

GMT 05:04 2015 السبت ,04 تموز / يوليو

تعيين العبيد والعنقري مشرفان في نادي الرياض
العرب اليوم - تعيين العبيد والعنقري مشرفان في نادي الرياض

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 21:34 2017 الجمعة ,28 إبريل / نيسان

وزارة الثقافة العراقية تنظيم أسبوعًا للأفلام السينمائية الإيرانية
العرب اليوم - وزارة الثقافة العراقية تنظيم أسبوعًا للأفلام السينمائية الإيرانية

GMT 13:52 2021 السبت ,10 إبريل / نيسان

Lenovo تكشف رسميا عن هاتف بقدرات جبارة وكاميرا منبثقة
العرب اليوم - Lenovo تكشف رسميا عن هاتف بقدرات جبارة وكاميرا منبثقة

GMT 09:07 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

"فيفو" تطلق أحدث هواتفها S9 5G وS9e 5G
العرب اليوم - "فيفو" تطلق أحدث هواتفها S9 5G وS9e 5G

GMT 18:25 2020 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

"مازدا 3" تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي للسيارات لعام 2020
العرب اليوم - "مازدا 3" تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي للسيارات لعام 2020

GMT 12:00 2019 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر

وحيد .. هل يقلب الهرم؟
العرب اليوم - وحيد .. هل يقلب الهرم؟

GMT 20:59 2019 الثلاثاء ,13 آب / أغسطس

يسرا تكشف حقيقة إخلاء "الروضة الشريفة" للفنانات وتؤكد أنه كلام غير صحيح
العرب اليوم - يسرا تكشف حقيقة إخلاء "الروضة الشريفة" للفنانات وتؤكد أنه كلام غير صحيح

GMT 11:13 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبر

طالبة باكستانية محجبة تحجز مكانها في نهائي مسابقة ملكة جمال بريطانيا
العرب اليوم - طالبة باكستانية محجبة تحجز مكانها في نهائي مسابقة ملكة جمال بريطانيا

GMT 01:31 2018 الجمعة ,27 تموز / يوليو

يسرا عبد الرحمن تؤكّد أن تطوير الفوم الملوّن غيّر حياتها
العرب اليوم - يسرا عبد الرحمن تؤكّد أن تطوير الفوم الملوّن غيّر حياتها

GMT 18:11 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيو

إصلاح أرضية ملعب الحزم لا يتوقف على الرغم من إجازة عيد الفطر
العرب اليوم - إصلاح أرضية ملعب الحزم لا يتوقف على الرغم من إجازة عيد الفطر

GMT 22:18 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

شانجان الصينية تقدم"CS-35" موديل 2017 بـ237 ألف جنيه
العرب اليوم - شانجان الصينية تقدم"CS-35" موديل 2017 بـ237 ألف جنيه

GMT 01:28 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبر

نجوم قدموا شخصيتين وأكثر في أعمال فنية ورحَّب بهم الجمهور
العرب اليوم - نجوم قدموا شخصيتين وأكثر في أعمال فنية ورحَّب بهم الجمهور

GMT 05:45 2016 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

الهند تبني "فريندافان شاندرويا ماندي" على غرار ناطحات سحاب لاس فيغاس
العرب اليوم - الهند تبني "فريندافان شاندرويا ماندي" على غرار ناطحات سحاب لاس فيغاس
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab