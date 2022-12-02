أمطار غزيرة تتسبب في مقتل شخصين وتشريد الآلاف في البرازيل

أعلنت سلطات البرازيل أن شخصين لقيا حتفهما فيما تشرد أكثر من 4 آلاف آخرين بسبب أمطار غزيرة يتواصل هطولها منذ أيام في مناطق عدة بالبلاد وتسببت الأمطار في ولاية سانتا كاتارينا بجنوب البلاد، بفيضانات أودت بحياة شخصين، أحدهما تعرض للصعق بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي، بحسب الدفاع المدني المحلي في حين لا يزال رجل إطفاء مفقودا.