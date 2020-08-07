زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب إيران فجر اليوم الجمعة

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، ضواحي مدينة سركز في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران.ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن هذا الزلزال وقع في الساعة الثانية و47 دقيقة و31 ثانية من فجر اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي (العاشرة و17دقيقة و31 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

وأكد المركز أن الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.12 والطول الشرقي 56.87 درجة.

وأعلن مدير الطوارئ في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، عبد الحميد سعيدني، عن عدم تسجيل أية خسائر في الأرواح ولا في الممتلكات، جراء الزلزال الذي ضرب ضواحي المدينة.