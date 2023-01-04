زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا

هز زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر منطقة وايكاتو في الجزء الأوسط من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر مركز المراقبة المحلي (جيونت). ووقع الزلزال في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي