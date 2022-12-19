غرق فرقاطة خلال عاصفة في خليج تايلاند

أعلنت البحرية الملكية التايلاندية عن إنقاذ 75 بحارا والبحث عن 31 آخرين في غرق فرقاطة “سوخوثاي” وعلى متنها 106 بحارا خلال عاصفة في مياه خليج تايلاند. ووفقا للبحرية الملكية، فقد تسببت الرياح القوية في سحب السفينة على بعد 20 ميلا بحريا قبالة مقاطعة براتشواب خيري خان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على توجيه السفينة الحربية. وقد أرسلت البحرية السفن والمروحيات إلى موقع الحادث للمساعدة، وبوصولها إلى هناك تم إنقاذ 75 بحارا، وتواصل السفن في المنطقة عمليات البحث والإنقاذ.