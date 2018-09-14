رياح وأمطار الإعصار فلورنس تضرب سواحل الولايات المتحدة

بدأت الرياح القوية المصاحبة للإعصار فلورنس تضرب سواحل ولاية نورث كارولينا الأمريكية، في وقت استعدت فيه الولاية الواقعة جنوب شرق البلاد للعاصفة الهائلة.
وقال المركز الوطني للأعاصير في تقرير اليوم، إن عين الإعصار فلورنس كانت على بعد 95 كيلومترًا من ويلمنجتون في نورث كارولاينا.
وخفضت السلطات قوة العاصفة إلى إعصار من الفئة الأولى، مصحوبًا برياح أقصى سرعة لها تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة، لكن مركز الأعاصير في ميامي أبقى على تحذيراته من أن العاصفة ما زالت مهددة للحياة في ظل رياح عاتية بقوة إعصار وفيضانات.
وحث المسؤولون نحو 5ر1 مليون شخص يعيشون في مناطق الإجلاء الإلزامي على اتباع التحذيرات ومغادرة مناطقهم،
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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