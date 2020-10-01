زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة جزيرة تونجا بالمحيط الهادي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.7 درجة وقع قبالة جزيرة تونجا في المحيط الهادي اليوم الخميس.كان الزلزال الذي وقع على بعد 64.57 كيلومترات جنوب شرقي نيافو في تونجا ضحلا للغاية على عمق لم يتجاوز عشرة كيلومترات تحت قاع البحر وهو ما قد يؤدي في مثل هذه الحالة إلى تضخيم الاهتزاز وربما يتسبب في بعض الأمواج المحلية على الرغم من أن مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي قال إنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد.