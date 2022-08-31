انقطاع الكهرباء عن 350 ألف مشترك في ميشيجان الأميركية بسبب العواصف
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انقطاع الكهرباء عن 350 ألف مشترك في ميشيجان الأميركية بسبب العواصف

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العرب اليوم - انقطاع الكهرباء عن 350 ألف مشترك في ميشيجان الأميركية بسبب العواصف

انقطاع الكهرباء
واشنطن ـ العرب اليوم

اجتاحت عواصف رعدية شديدة جنوب ميشيجان وشمال غرب أوهايو، تاركة مئات الآلاف من المنازل بدون كهرباء، كما تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص.

 

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انقطاع الكهرباء عن 350 ألف مشترك في ميشيجان الأميركية بسبب العواصف انقطاع الكهرباء عن 350 ألف مشترك في ميشيجان الأميركية بسبب العواصف



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