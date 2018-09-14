الإعصار فلورنس يضعف ويتراجع إلى الفئة الأولى

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إن قوة الإعصار فلورنس ضعفت إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس سافير-سيمبسون لشدة الأعاصير المؤلف من خمس فئات، بتغير بسيط في القوة التي كانت متوقعة له قبل وصوله إلى اليابسة، اليوم الجمعة.
وأضاف المركز ومقره ميامي، أن فلورنس على بعد نحو 95 كيلومترًا شرق وجنوب شرق ويلمنجتون في نورث كارولاينا بسرعة قصوى للرياح المصاحبة بلغت 150 كيلومترًا في الساعة.
وتوقع المركز تراجع قوة الإعصار مجددًا خلال الأيام المقبلة مع وصوله إلى اليابسة.
وأوضح المركز أن ثمة عواصف ورياحًا بقوة الأعاصير تهدد الحياة على طول ساحل نورث كارولاينا مع تزايد تهديد حدوث فيضانات للمياه العذبة خلال الأيام المقبلة.
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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