بدء تراجع نشاط بركان سيميرو في إندونيسيا

بدأ النشاط البركاني على جبل سيميرو في إندونيسيا في التراجع اليوم الاثنين بعد ثورانه في جزيرة جاوة يوم الأحد، والتي أجبرت أكثر من ألفي شخص على الفرار.

وكانت السلطات الإندونيسية قد رفعت يوم الأحد حالة التأهب من البركان إلى أعلى مستوى بعد أن أظهر إشارات على زيادة النشاط، مما أدى إلى إطلاق عمود من الرماد الساخن على ارتفاع 1500 متر في السماء ونشر الرماد البركاني في دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات.