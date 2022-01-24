80 ألف مبنى في إسرائيل تحت التهديد في حال وقوع هزة أرضية قوية

أفادت مصادرنا بأن 80 ألف مبنى في إسرائيل معرض لخطر كبير في حال حدوث هزة أرضية قوية، وذلك بعد أن ضربت هزتان أرضيتان إسرائيل السبت والأحد وأشارت مصادرنا إلى أنه بعد وقوع هزتين أرضيتين شمالي إسرائيل بفارق 12 ساعة تم رفع حالة الجاهزية لسيناريو مدمر وأضافت أنه "تم تحديد المدن الإسرائيلية الأكثر عرضة لتكبد أضرار جراء هزة أرضية والتي تقع غالبيتها شمالي إسرائيل وهي: كريات شمونة، صفد، طبريا ، حاتسور، مجدال هعميق، عفولة، كتسرين، روش بينا، بيسان، وإيلات".