ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية إلى 37
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ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية إلى 37

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية إلى 37

فيضانات مدمرة
واشنطن ـ العرب اليوم

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي باشير إن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات مدمرة في الولاية.

وأضاف باشير في تغريدة عبر تويتر: "نحن ننهي اليوم بمزيد من الأخبار المفجعة من شرق كنتاكي. يمكننا أن نؤكد أن عدد القتلى قد ارتفع حاليا إلى 37 ، مع وجود الكثير من المفقودين ".

وواصل الحاكم تحذير سكان منطقة كنتاكي المتضررة بشدة في شرق البلاد من أن "سلسلة من العواصف المعقدة" ستتحرك عبر المنطقة مع أكبر تهديد خلال الليل.

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ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية إلى 37 ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية إلى 37



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