ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية إلى 37

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي باشير إن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات مدمرة في الولاية.

وأضاف باشير في تغريدة عبر تويتر: "نحن ننهي اليوم بمزيد من الأخبار المفجعة من شرق كنتاكي. يمكننا أن نؤكد أن عدد القتلى قد ارتفع حاليا إلى 37 ، مع وجود الكثير من المفقودين ".

وواصل الحاكم تحذير سكان منطقة كنتاكي المتضررة بشدة في شرق البلاد من أن "سلسلة من العواصف المعقدة" ستتحرك عبر المنطقة مع أكبر تهديد خلال الليل.