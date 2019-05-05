أسدان هائجان يرفضان وجبة اللحم ويفتكان بحاملها
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أسدان "هائجان" يرفضان وجبة اللحم ويفتكان بحاملها

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العرب اليوم - أسدان "هائجان" يرفضان وجبة اللحم ويفتكان بحاملها

أسدان "هائجان" يرفضان وجبة اللحم
برلين - العرب اليوم

كاد حارس حديقة حيوانات في ألمانيا أن يفقد حياته بعدما تعرض لهجوم شرس من طرف أسدين، لكنه تمكن من النجاة، بفضل زملاء سارعوا إلى مساعدته وإنقاذه.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد دخل الشاب الذي يبلغ 24 عاما ويعمل حارسا في الحديقة، إلى موقع الأسدين حتى يقوم بإطعامهما.

وأشار المصدر إلى أن وجبة من اللحم قدمت للأسدين قبل خمس دقائق من فتح المنتزه أمام الزوار، خلال الفترة الصباحية عند وقوع الهجوم الغادر.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الألمانية، أن زملاء الضحية سارعوا إلى مكان الهجوم ونجحوا في انتزاعه من قبضة الأسدين.

وتم نقل الحارس إلى المستشفى من جراء إصابته بجروح خطيرة، لكن حياته ليست مهددة، وفق ما أكده أطباء.

وتمتد الحديقة الألمانية على أكثر من 120 هكتارا، في منطقة هيدنهاغن، شمالي البلاد، وتضم ما يزيد عن 1500 حيوان ويقصدها عدد كبير من الزوار.

وتقول حديقة "سرينجيتي" إنها تعمل منذ سبعينيات القرن الماضي لأجل إنقاذ حيوانات معرضة لخطر الانقراض، وتؤكد أنها نجحت في حماية عدد منها مثل وحيد القرن الأبيض الذي جرت إعادته إلى البر.

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أسدان هائجان يرفضان وجبة اللحم ويفتكان بحاملها أسدان هائجان يرفضان وجبة اللحم ويفتكان بحاملها



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أسدان هائجان يرفضان وجبة اللحم ويفتكان بحاملها أسدان هائجان يرفضان وجبة اللحم ويفتكان بحاملها



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