ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غرب الصين إلى 74 قتيلا و259 مصابا

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غربي البلاد إلى 74 قتيلا و259 مصابا.

وذكرت قناة “تشانيل نيوز آشيا” في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية أعادت فتح الطرق المؤدية إلى مركز الزلزال بمقاطعة “سيتشوان” واستؤنفت حركة المرور، مشيرة إلى أنه لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين حتى الليلة الماضية.