تحذير قوي من الإطفاء الكويتية لـ المواطنين والمقيمين بشأن حالة الطقس
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تحذير قوي من الإطفاء الكويتية لـ المواطنين والمقيمين بشأن حالة الطقس

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العرب اليوم - تحذير قوي من الإطفاء الكويتية لـ المواطنين والمقيمين بشأن حالة الطقس

الطقس
الكويت - العرب اليوم

دعت قوة الإطفاء العام بدولة الكويت، اليوم الإثنين، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية ووجود نشاط في الرياح المثيرة للغبار.وحذرت الإطفاء الكويتية من أنه قد تقل الرؤية الأفقية على بعض المناطق وخاصة المكشوفة، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

وناشدت إدارة العلاقات العامة والإعلام في "الإطفاء" مرتادي البحر بعدم الخروج للرحلات البحرية بالزوارق لارتفاع الأمواج.وقالت "في الحالات الطارئة والإنسانية يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ (112)".

وقد ذكرت الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم، الإثنين، حاراً والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار.وأشارت إلى أن الطقس سيكون مائلاً للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .وتوقعت «الأرصاد» أن تصل درجات الحرارة نهاراً إلى 40 درجة مئوية، وتنخفض إلى 27 درجة ليلاً.

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تحذير قوي من الإطفاء الكويتية لـ المواطنين والمقيمين بشأن حالة الطقس تحذير قوي من الإطفاء الكويتية لـ المواطنين والمقيمين بشأن حالة الطقس



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