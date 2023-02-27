زلزال بقوة 5,5 درجة في إندونيسيا

أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، في إندونيسيا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع في الساعة 01:26 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت العالمي المتفق عليه.

وأشار إلى أن مركز الهزات الأرضية يقع على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة بالو في جزيرة سولاوسي.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.