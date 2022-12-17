 زلزال يضرب منطقة نفطية جنوب تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5,4 درجة ضرب مناطق إنتاج النفط في غرب تكساس الجمعة، ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع عند الساعة 5,35 مساء بالتوقيت المحلي (23,35 ت غ) على بعد 22 كيلومتراً شمال غرب ميدلاند وعلى عمق نحو ثمانية كيلومترات.



