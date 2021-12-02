فقدان 18 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام

قالت مصادر بالحكومة الفيتنامية، اليوم الخميس، إن الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في وسط فيتنام خلفت 18 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين، وسط المخاوف من مصرعهم. ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن المصادر، قولها في بيان أصدرته، إن هطول الأمطار قد خف، وأن الجهود جارية لتحديد مكان المفقودين، بينما تدمر العديد من المنازل وتضررت الطرق، حيث اضطرت السلطات إلى إغلاق بعض الطرق السريعة الوطنية بين المقاطعات والطرق المحلية بشكل جزئي.