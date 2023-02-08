هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ترصد زلزالا في تركيا بقوة 4.9 درجة

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزات ارتدادية عدة خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، في وسط وشرقي تركيا تراوحت قوتها بين 4 إلى 4.9 على مقياس ريختر، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز» في نبأ عاجل لها.