الرئيس الأميركي يعلن ولاية واشنطن منطقة منكوبة بسبب العاصفة الشديدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية واشنطن منطقة منكوبة إثر عاصفة شديدة وفيضانات وانهيارات طينية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لإكمال جهود تعافي الولاية. وذكر البيت الأبيض في بيان،