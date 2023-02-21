ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال الاخير في تركيا

ارتفع اعداد ضحايا الزلزال الأخير المزدوج الذي شهدته ولاية هطاي، مساء الإثنين. الى 6 قتلى فيما اصيب 294 آخرين.وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء، عن إصابة 294 شخصا بينهم 18 شخصا حالتهم خطرةومن جهته، الدفاع المدني السوري: إصابة 190 مدنيا بكسور وجروح متفاوتة وحالات إغماء وانهيار لأبنية متصدعة شمال غربي سوريا نتيجة الزلزال الجديد.وفي وقت سابق أوضح٬ أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو٬ أن أعمال البحث والإنقاذ متواصلة في 3 مواقع بولاية هطاي عقب الزلزال الجديد.