زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا، دون أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية، َووقع مركز الزلزال في بلدة ميلونجوان بإقليم سولاوسي الشمالية. ولم تصدر هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الوطنية الإندونيسية أى تحذيرات خاصة باحتمالات حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.