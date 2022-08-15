زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل كاليدونيا الفرنسية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل إقليم «كاليدونيا الجديدة» الفرنسي في المحيط الهادئ، فيما لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول وقوع ضحايا، وكذلك خطر حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

وأعلن مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، وقوع مركز الزلزال على بعد 448 كيلومترا من مدينة نوميا عاصمة جزيرة كاليدونيا الجديدة، وعلى عمق 80 كيلومترا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.