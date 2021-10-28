زلزال بقوة 4 درجات يضرب وسط تركيا

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر الخميس، ولاية قونيه، وسط تركيا.جاء ذلك حسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".وأوضح البيان أن الزلزال ضرب قضاء "طوزلقتشو" بالولاية المذكورة في تمام الساعة 00.38 بالتوقيت المحلي "21.38 بتوقيت جرينتش مساء الأربعاء"، وعلى عمق 6.98 كم تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء تلك الهزة.تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخرا، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.